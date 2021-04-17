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Общество17 апреля 2021 12:50

Рязанское автомобильное сообщество настаивает на решительных мерах по исправлению дорожной ситуации

Руководитель сообщества Георгий Парублев записал обращение губернатору Николаю Любимову
Источник:kp.ru
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Администрация автомобильного сообщества «Подслушано у водителей Рязани» (ПУВР) и его руководить Георгий Парублев записали обращение к губернатору Рязанской области Николаю Любимову и главе администрации Рязани Елене Сорокиной.

- Проблема состояния автодорог в областном центре в 2021 году стоит максимально остро, - подчеркнул Георгий Парублев, - поэтому мы предлагаем руководителей города и региона принять решительные меры по исправлению ситуации.

В частности предлагается отказаться от комплексного ремонта дорога (так как это затратный и небыстрый метод) в пользу сосредоточения всех ресурсов исключительно на восстановлении дорожного полотна. Нужно отфрезеровать и полностью заменить асфальт на всех ненормативных участках, а уже потом возвращаться к общему благоустройству дорог.

Также сообщество запустило опрос среди подписчиков на данную тему.

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