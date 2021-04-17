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Здоровье17 апреля 2021 11:28

Все о коронавирусе в Рязанской области на 17 апреля

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
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В субботу, 17 апреля, в Рязанской области выявили 48 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 171 рязанца.

Поправились за сутки 79 человека. Общее количество выздоровевших – 25 450 человек. Ежедневное количество поправляющихся стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще два человека. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 17 апреля COVID-19 унес жизни 415 человек.

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