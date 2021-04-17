Директор цирка Елена Остроумова вместе с заместителем министра культуры и туризма Рязанской области Валерией Масловской и Фатимой Гаджикурбановой-Медниковой дали старт празднованиям Дня цирка, торжественно перерезав красную ленточку.

Всемирный день цирка в Рязани отметят «Парадом Династий». Об этом на пресс-конференции рассказала директор Рязанского госцирка Елена Остроумова.

Каждый год праздник отмечается в третью субботу апреля, в этом году он выпал на 17-е число. В этот день в Рязанском цирке пройдут выступления иллюзиониста, танцевальных студий города, программа «Цирк зажигает огни», мастер-класс для детей «Хождение по канату» от заслуженной артистки России и Дагестана Фатимы Гаджикурбановой-Медниковой.

Фатима рассказала «КП-Рязань» о своей династии и преемственности поколений в цирковых семьях.

- Как вы пришли к работе в цирке?

- В цирке первым работал мой папа Геннадий Гаджикурбанов, народный артист РСФСР. У меня много сестер, все они работали на канате вместе с папой. Я с детства горела этой работой. Я работаю в цирке уже 55 лет, первый раз я вышла на манеж в 5 лет. Папа ушел на пенсию, каждая из сестер со своими мужьями делали номера, так вышло и в моем случае. Вместе мы воплотили в жизнь уникальный трюк — «Лотос», который больше никто не повторил. Сейчас в нашей династии работают мои племянницы, и уже их дети. В нашей династии — уже 4 поколения, все работают в разных жанрах.

- Часто ли бывает такое, что дети не идут по стопам родителей и выбирают себе другие профессии, не связанные с цирком?

- Да, и мы не препятствуем. Например, мой сын не хотел репетировать. Хотя он с детства пробовал ходить по канату, даже носил мою сестру по канату. Но я считаю, что он и продолжает в принципе нашу династию, потому как он окончил университет в Чикаго, он историк по профессии, но все-таки жизнь его привела в Цирк дю Солей, где он работает уже около 15 лет, разъезжая по странам. Я очень горжусь тем, что он в цирке. Конечно, мне хотелось бы видеть его на канате, но я никогда не заставляла его это делать. В большинстве случаев, конечно, дети идут по стопам родителям. Я с детства очень хотела работать в цирке, мечтала об этом. И если меня спросить, что бы я захотела, если снова вернуть меня в то время, то я точно также хотела работать бы в цирке. Это сложная жизнь — переезжать из города в город, весь наш дом на колесах. Для этого нужно жить цирком.

- Бывает ли такое, что в династию приходят люди совсем других профессий?

- Как складываются династии? Я росла в цирковой семье, мои сестры тоже работали в цирке. В 18 лет я встретила своего будущего мужа, Александра Медникова. Он был акробатом, перешел на канат. Я люблю свой жанр и привела в него своего мужа, где он достиг больших результатов. Он действительно великий, большой мастер своего дела. В большинстве случаев цирковые семьи встречаются так, как я. Но бывают и такие случаи, когда артист программы встречает девушку в городе. Люди женятся, очень часто бывают случаи, когда молодые люди женятся и вводят супруга или супругу в свой номер. Есть и такие случаи, когда жена просто едет с мужем, воспитывает детей. Главное, что есть любовь. На самом деле, это нормальная жизнь, жизнь для людей, которые сами складывают ее таким образом жизни, чтобы быть вместе. Ведь основа семьи — это любовь. А за любовью уже складываются обстоятельства.

Помимо цирковых, на пресс-конференции присутствовали также представители династий различных отраслей. Среди них – династия Борисовых (региональное ГУ МЧС), Агеевых (АО «Русская кожа), Дорохиных (ГТРК «Ока») и Коротаевых (Детская музыкальная школа №1 имени Е.Д. Аглинцевой). Все они рассказали о своей работе, в которой участвуют уже несколько поколений их семьи.

Директор цирка Елена Остроумова вместе с заместителем министра культуры и туризма Рязанской области Валерией Масловской и Фатимой Гаджикурбановой-Медниковой дали старт празднованиям Дня цирка, торжественно перерезав красную ленточку.