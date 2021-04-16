Студенты узнали, как управляют светофорами в Рязани

Вечный спор физиков и лириков разрешился экскурсией студентов факультета истории и международных отношений Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина в мекку технической мысли – Центр организации дорожного движения. Именно здесь разработанные при участии РГРТУ программы помогают управлять уличным движением транспорта в Рязани.

В течение часа студенты наблюдали за реальными дорожными ситуациями на улицах города, видели как светофоры, изменяя режимы работы, рассредотачивают транспортные потоки. Какой интерес для студентов–гуманитариев представляет система управления дорожным движением? Все просто: ребята учатся на отделении «Реклама» и изучают различные сферы жизни города, влияющие на информационную повестку и в конечном итоге общественное мнение.

Ведь рекламисты и пиарщики работают не с непосредственными явлениями, а с представлениями людей о них. Так и получилось в ходе экскурсии: одно дело представлять, как работает система управления транспортными потоками и совсем другое дело – увидеть ее собственными глазами. Теперь будущие маркетологи и пресс-секретари в своей работе смогут при случае дать правильную оценку и такому явлению городской жизни как организация дорожного движения.