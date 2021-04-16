На проезде Яблочкова изменят схему движения транспорта

С 12 мая на проезде Яблочкова в Рязани планируют подкорректировать схему движения транспорта. Изменения заключаются в «исключении левоповоротных маневров» при движении со стороны улицы Зубковой.

То есть на пересечении с улицей Радиозаводской нельзя будет повернуть с проезда Яблочкова на территорию НИТИ.

«В связи с этим установят соответствующие дорожные знаки. На участке будет осуществляться ежедневный мониторинг ситуации», - сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Всех автовладельцев чиновники просят принять информацию к сведению.