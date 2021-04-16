К «Единой России» обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков

«[Во время пандемии] очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьезно не хватает фонда машин скорой помощи. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?» – спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алена Миронова, принимающая участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков, который проходит в мастерской управления «Сенеж».

По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.

Замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко уверен, что решение проблемы с парком машин скорой помощи – вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты.

«Эта тема касается всей страны – и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу [обновления парка машин] в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», – сказал Евгений Ревенко.

В Рязанской области в настоящее время учреждениями здравоохранения для оказания скорой медицинской помощи населению используется 332 автомобиля скорой медицинской помощи (АСМП), из них 262 закреплены за подстанциями скорой медицинской помощи.

За период с 2016 по 2020 годы в рамках исполнения распоряжений правительства РФ, а также за счет средств областного бюджета осуществлена поставка и последующее распределение 130 АСМП классов «В» и «С».

В регионе остается потребность в обновлении автопарка машин скорой медицинской помощи. Например, 26 единиц нуждаются в срочной замене. Общая потребность с учетом истечения сроков полезного использования автомобилей и медицинского оборудования составляет более 100 АСМП.

Добавим, что в октябре прошлого года член Высшего совета «Единой России», губернатор Николай Любимов вручил ключи от 22 машин нескольким медицинским учреждениям Рязанской области: пять машин передали Рязанской городской станции скорой помощи, новые автомобили отправили в Чучково, Спасск, Сасово, Новомичуринск, в Старожиловский, Сараевский, Ряжский, Милославский, Клепиковский, Кадомский, Михайловский и Александро-Невский районы. Современные машины получили и областные учреждения здравоохранения.

Напомним, «Единая Россия» в 2020 году организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии, в рамках партийной акции «Спасибо врачам» «Единая Россия» передала легковые автомобили больницам и волонтерам-медикам в регионах.

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