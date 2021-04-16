На экоуроке РНПК студенты РКЭ узнали об очистке сточных вод и раздельном сборе мусора

Фото: РНПК.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания провела открытый урок по экологии для студентов Рязанского колледжа электроники. Мероприятие в онлайн-формате было приурочено ко всемирному Дню экологический знаний. Оно стало частью экологических и профориентационных инициатив дочернего общества НК «Роснефть».

Инженер-конструктор проектно-конструкторского отдела РНПК Павел Панферов поделился научно-техническим проектом по биологической реабилитации сточных вод. Студенты, которых было больше 20, узнали об особенностях работы установки биологической очистки и усовершенствовании существующего процесса.

«Биологическая очистка сточных вод – это один из важнейших процессов деятельности человека. Технологии полной биологической очистки позволяют очищать и обеззараживать бытовые и производственные сточные воды до нормативов качества безопасных для человека и окружающей среды, а также восполнять водные ресурсы нашего региона», - рассказал Павел.

По его словам, прогресс не стоит на месте, и растущая техногенная нагрузка подталкивает нас к поиску более эффективных процессов очистки.

В свою очередь, ведущий специалист отдела охраны окружающей среды Елена Кондрахина обратила внимание на такую важную тему как переработка отходов и раздельный сбор мусора.

«В России полигоны практически полностью заполнены. Необходимо решать вопрос о дальнейшем обращении с отходами. Сегодня работа направлена на строительство сортировочных станций для извлечения из отходов полезных компонентов, поэтому важно производить раздельный сбор отходов», - отметила Елена.

Она подчеркнула, что каждому по силам внести свою лепту в улучшение экологической обстановки, если организовать раздельный сбор мусора, а некоторые виды отходов сдавать в специализированные пункты приема. Также это способствует экономии энергоресурсов.