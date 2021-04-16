С 19 апреля в Рязани отключат горячую воду по 68 адресам.

На 19 апреля в Рязани запланирована очередная волна отключений горячей воды у потребителей МУП «РМПТС». Предприятие будет проводить ремонты тепловых сетей и профилактические мероприятия на оборудовании ЦТП и котельных. Работы рассчитывают завершить не позже 23 апреля.

В списке 68 адресов, в большинстве своем жилые дома, а также три детских сада и две школы:

- ул. Черновицкая, 5 к.1 (Д/сад № 87), 19, 19 к.1, 21 к.1, 23, 23 к.1, 23 к.2, 23 к.3, 23 а (Школа № 64), 25, 25 к.1, 25 а (Д/сад № 143), 27, 27 к.1, 27 к.2, 27 к.3 (жилой дом и ДЮСШ «Орион»);

- ул. Гоголя, 33 к.1, 35, 35 к.1, 35 к.2, 35 к.3, 37, 37 к.1 (Д/сад № 136), 39;

- ул. Чкалова, 3, 5 к.1, 7 к.1, 9 а (Школа № 17);

- ул. Бирюзова, 1, 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 1 к.4, 1 к.5, 1 к.6, 1 к.7, 1 к.8;

- ул. Вознесенская, 11, 13, 15, 9;

- ул. Высоковольтная, 16 к.1, 16 к.2, 18, 18 к.1, 18 к.2, 20, 34 к.3;

- ул. Грибоедова, 3, 5, 7, 9, 16 б;

- пр.Грибоедова, 5

- ул. Есенина, 36, 38;

- ул. Интернациональная, 2 к.2;

- ул. Ленинского Комсомола, 26, 30;

- ул. Никулина, 4, 6, 6 к.1, 6 к.2;

- ул. Островского, 24 к.1;

- ул. Подгорная, 5, 15, 15 б.

Ранее МУП «РМПТС» опубликовало полный график отключений горячей воды на апрель 2021 года (подробнее).