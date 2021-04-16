Под Рязанью тракторист снес опору ЛЭП и обесточил часть района. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь на 16 апреля в Захаровском районе тракторист, работающий в поле, снес опору ЛЭП. Об этом «КП»-Рязань» сообщили «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго».

В результате происшествия без электричества остались семь населенных пунктов: села Попадьино (частично), Спасские Выселки, Байдики, Троицкое, Асники, деревни Брыницы и Горностаевка.

— Свет включили ночью в течение часа и больше не отключали, — отметили в пресс-службе компании. — Запитывали абонентов по временной ремонтной схеме. Не отключая потребителей, новую опору сегодня [16 апреля] поставили к 15:00. Сейчас электроснабжение производится в штатном порядке.

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