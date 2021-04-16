Депутат Рязанской городской Думы помог приобрести оборудование для детского сада

«Большинство обращений касается качества услуг ЖКХ. Также рязанцев волнует состояние дорог, благоустройство дворовых территорий», – пояснила руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова.

По ее словам, многие вопросы уже удалось решить положительно. Так, к депутату Рязанской городской Думы Александру Лемдянову обратилась заведующая детским садом с просьбой помочь с приобретением кухонного оборудования.

Пожилая рязанка, позвонившая в приемную, рассказала, что переезжает в другой город и не сможет взять с собой собрание книг, посвященных военной тематике.

«Мы предложили ей принять участие в акции сторонников партии «Читай, страна», которая будет проходить в мае», – сообщила Татьяна Панфилова.

Также заявителям были даны консультации по поводу законности обязательной проверки внутриквартирного газового оборудования и обеспечения льготными лекарственными препаратами.

По вопросам, которые требуют более детальной проработки, были направлены запросы в соответствующие инстанции и ведомства.

Региональная общественная приемная возобновила очные приемы депутатов. График можно уточнить на сайте, а также по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. Письменные обращения можно отправить по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького, д.49А) или на электронный адрес op@ryazan.er.ru

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