Мэрия призвала рязанцев помочь ей в уборке города

Работники муниципальных предприятий, организаций, сотрудники горадминистрации и неравнодушные жители Рязани могут участвовать во втором общегородском субботнике.

17 апреля с 9.00 до 11.00 во всех районах Рязани желающие потрудиться на общее благо будут убирать мусор, сухие ветки и листву с зеленых зон парков и скверов, газонов, тротуаров и обочин дорог.

Уборка будет организована на следующих участках:

- тротуар ул. Свободы (от Торгового городка до пл. Свободы обе стороны), ул. Грибоедова (от пл. Свободы до ул. Есенина). Сбор – у входа в Торговый городок;

- ул. Пирогова. Сбор – перекресток ул. Октябрьская – ул. Пирогова;

- парк на ул. Белякова. Сбор – у входа в детскую школу искусств №9;

- пл. 26 Бакинских Комиссаров. Сбор – в сквере;

- зеленая зона от ул. Новоселов до ул. Зубковой. Сбор – в районе остановки общественного транспорта «ул. Новоселов»;

- тротуар по ул. Дзержинского (от Первомайского проспекта до ул. Татарская);

- зеленая зона на ул. Татарская в районе ТЦ «Флагман»;

- зеленая зона ул. Строителей, ул. Рязанская;

- зеленая зона между ул. Тимуровцев и Касимовским шоссе.

Горадминистрация всем, кто пожелает участвовать во втором весеннем субботнике, напоминает, что с собой необходимо захватить перчатки, а инвентарем народ обеспечат.

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