Ребенку под Рязанью отказались лечить руку из-за просроченного гипса

Ребенку под Рязанью отказали лечить руку из-за просроченного гипса. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В феврале 2021 года в одном из детских садов города Рыбное во время прогулки повредила руку пятилетняя девочка. В тот же день мама с ребенком и заведующим детским садом посетили врача-травматолога Рыбновской больницы.

Врач осмотрел девочку и направил на рентгенографию, чтобы установить наличие или отсутствие перелома, но сразу пояснил, что помочь ребенку не сможет. Столь неожиданный поворот медик объяснил тем, что срок годности гипсового бинта истек еще в 2017 году, и... отправил маму с ребенком в Рязань.

«Таким образом, врач Рыбновской больницы отказал несовершеннолетней в оказании медицинской помощи», - говорится в сообщении прокуратуры.

После проверки прокуратура внесла представление главному врачу, которое рассмотрено и удовлетворено. Что касается врача-травматолога и старшей медсестры поликлиники, то их привлекли к дисциплинарной ответственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!