Рязанский СК рассказал подробности преступления 17-летней давности, которое произошло на окраине села Песочня Путятинского района.

По данным следствия, в ночь на 10 апреля 2004 года обвиняемый предложил подвезти до дома двух девушек 19 и 13 лет, с которыми познакомился в компании общих знакомых. В какой-то момент мужчина свернул с дороги в поле на окраине села Песочня и остановился. Он тут же набросился на младшую девочку и пытался ее изнасиловать, но она вырвалась в тот момент, когда старшая подруга вступилась за нее и отвлекла внимание на себя. После этого он изнасиловал 19-летнюю девушку, а потом несколько раз ударил ее обухом топора по голове и скрылся.

Задержали мужчину 15 апреля в Санкт-Петербурге. В настоящее время его доставляют в Шиловский МСО для производства следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!