В рязанском минкульте кипит работа по подготовке к юбилею Циолковского. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Рабочая группа по подготовке и проведению в 2022 году празднования 165-летия со дня рождения Константина Циолковского до 1 июня должна будет разработать и утвердить план основных мероприятий. Соответствующее распоряжение главы региона опубликовано в «РВ».

Что касается судьбы дома №40 по улице Вознесенской, который в июне 2017 года признали объектом культурного наследия, то в минкульте решили еще не все вопросы, связанные с сохранением наследия знаменитого земляка.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава ведомства Виталий Попов еще в январе текущего года написал:

«Весь спектр вопросов, связанных с сохранением наследия К.Э. Циолковского в Рязанской области, в частности, с домом на Вознесенской улице, будет обсуждаться на региональном оргкомитете, формируемом к юбилею ученого».

В августе 2020 года пресс-служба рязанской горадминистрации сообщила, что подрядная организация, взявшаяся за сохранение Доходного дома А.И. Колемина (улица Вознесенская, 40), ставшего камнем преткновения между чиновниками и градозащитниками, начала разрабатывать проектную документацию.

С ООО «Циолковский» заключили договор аренды с главным условием: сохранение объекта культурного наследия и выполнение требований охранного обязательства и акта технического состояния объекта.

Сейчас остается только констатировать, что работы так и застопорились на этапе разработки проекта.

Следует еще сказать, что в 2022 году будет отмечаться и 55-летие со дня открытия Музея Константина Циолковского в селе Ижевское Спасского района.

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