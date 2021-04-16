«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» разыгрывает путевки в Крым

У жителей Рязанской области есть возможность поучаствовать в розыгрыше туристической путевки на двоих в Крым. Конкурс проводит партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

Напомним, в феврале в Москве прошел партийный съезд, на котором было принято решение об объединения «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» с партиями «ПАТРИОТЫ РОССИИ» и «ЗА ПРАВДУ». В честь этого события и проводится конкурс, победители которого отправятся в увлекательное путешествие.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно заполнить анкету и пройти короткий опрос на сайте ср2021.рф. При этом политические взгляды не имеют значения. Единственное требование – участник должен быть совершеннолетним.

«Заявки на участие в розыгрыше принимаются до 30 апреля 2021 года. Организаторы определят победителя 15 мая с помощью генератора случайных чисел», - сообщают организаторы.

Все подробности и условия конкурса можно узнать на сайте ср2021.рф, а также по телефону: +7-910-626-80-32.

Переходите по ссылке прямо сейчас и участвуйте в розыгрыше призов!

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