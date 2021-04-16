Главврач ОКБ рассказал, как спасали упавшего с высоты рязанца

Пациент поступил с множественными переломами, среди которых перелом костей таза и перелом бедра.
В Рязани специалисты Областной клинической больницы спасли мужчину, упавшего с большой высоты. О тот, как это было, рассказал главный врач Андрей Карпунин.
Пациент поступил с множественными переломами, среди которых перелом костей таза и перелом бедра. Такие тяжелые травмы вызывают внутренние кровотечения.
«Для его спасения мы провели противошоковые мероприятия по новой методике, это так называемая артериальная реанимация. Для этого баллон-окклюдер завели в аорту через прокол бедренной артерии. Баллон перекрывает кровоток и кровотечение останавливается», - объяснил Карпунин.
Методика называется «эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты». По словам Карпунина, в Рязанской области она использовалась впервые.
«После того как кровотечение удалось контролировать, были проведены операции по стабилизации переломов», - продолжает главврач.
В итоге состояние пациента улучшилось. Он дышит сам и находится в ясном сознании. Врачи дают благоприятный прогноз.
Карпунин поблагодарил за совместную работу коллег: Зару Газарян, Дениса Первова, Аделя Бикташева и Дмитрия Сурова.
Медики применяли методику эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты.
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