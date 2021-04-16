Полсотни новых случаев COVID-19 зафиксировали в Рязанской области

16 апреля оперативный штаб опубликовал новую статистику COVID-19. Если верить официальным выкладкам, за сутки в Рязанской области зарегистрировано еще 50 случаев заболевания. Всего коронавирусом заразились 27123 человека.

Прирост людей, которые перенесли болезнь, в четверг был значительно больше. Выздоровели 77 человек.

Число людей, чью смерть посчитали прямым следствием COVID-19, за сутки не изменилось. В Рязанской области жертвами пандемии по-прежнему признаны 413 человек. При этом летальных исходов, непосредственно связанных с коронавирусной инфекцией, гораздо больше (подробнее).