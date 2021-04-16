«Полный треш»: появилось новое видео момента ДТП на мосту через Трубеж. Фото: Павел Якшин | Подслушано в Рязани.

В сети появилось очередное видео с моментом массового ДТП на мосту через Трубеж в Рязани. Запись в паблике «Подслушано в Рязани» опубликовал Павел Якшин.

Камера видеорегистратора зафиксировала, как маршрутный автобус на огромной скорости пронесся по мосту, собрав несколько автомобилей. Видно, что первыми на помощь пострадавшим побежали рабочие, занятые ремонтом моста.

Массовое ДТП произошло 12 апреля 2021 года на улице Каширина в Рязани. Водитель маршрутки №98 на скорости столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Polo , после чего по инерции столкнулись еще десять автомобилей.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали девять человек, в том числе годовалый ребенок, пять человек госпитализированы.

Позже появилось первое видео с моментом ДТП. На кадрах видно, как автобус №98 влетает на мост на большой скорости и буквально сметает легковые автомобили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!