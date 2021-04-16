Замгубернатора Беленецкий – о ситуации с «Новорязанкой»: Для меня важна энергобезопасность города

Евгений Беленецкий на публичном отчете высказался о ситуации с Ново-Рязанской ТЭЦ. Фото: ryazangov.ru

14 апреля во время публичного отчета заместитель губернатора Евгений Беленецкий высказался о ситуации с Ново-Рязанской ТЭЦ. Ранее администрация Рязани под предводительством тогда еще вице-мэра (ныне отставника) Владимира Бурмистрова вышла на тропу войны со станцией, однако представитель облправительства теперь твердо и во всеуслышание заявил, что областные власти не намерены выяснять отношения с энергетиками и самым важным сейчас является энергобезопасность города.

Один из вопросов был: «Не пора ли, наконец, властям перестать бодаться с энергетиками и найти компромиссное решение?».

Если коротко, предметом спора являются условия аренды станцией муниципального имущества, участвующего в производстве тепла и электроэнергии. Мэрия, даже не пытаясь сесть за стол переговоров, сразу перевела конфликт в публичную плоскость в конце лета 2020 года, после чего объявила о намерении расторгнуть договор с «Новорязанкой». Многие не без оснований расценили действия чиновников как некую разновидность рейдерства с прицелом на передел собственности.

Евгений Беленецкий в четверг фактически дал понять, что переделу не бывать:

«Для меня как курирующего отрасль важна энергобезопасность Рязани. Это первостепенная задача. Ни я, ни министерство ТЭК и ЖКХ не намерены выяснять отношения с энергетиками. Мы сейчас обсуждаем эти вопросы и стремимся найти конструктивное решение, и, поверьте мне, в ближайшее время оно будет найдено. О передаче собственности в пользу одной или другой стороны сейчас речи не идет», - ответил зампред регионального правительства.

Также управленец пообещал публично сообщить о том, каким будет итоговое решение.