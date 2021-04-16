Многодетный рязанец бесследно исчез, задолжав полтора миллиона на дочерей.

Судебные приставы-исполнители разыскивают Никифорова Александра Васильевича, чей долг по алиментам на трех дочерей – 2002, 2006 и 2010 годов рождения – составляет – 1 млн 678 тысяч рублей.

Так как ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства мужчина не проживает, а сам на связь не выходит, то приставы по Скопинскому и Милославскому районам объявили его в розыск.

Еще одного отца - 39-летнего Подольского Сергея Валентиновича – приставы разыскивают за долг по алиментам на дочку 2005 года рождения. Сумма долга - 739 тысяч 674 рубля.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас есть информация о местонахождении указанных должников-алиментщиков, сообщите в дежурную часть УФССП России по Рязанской области по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

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