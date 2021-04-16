В шести районах Рязанской области 16 апреля отключат электричество. Фото: Михаил ФРОЛОВ

16 апреля в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сапожковский район:

- село Коровка — с 09:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- село Глебово-Городище — с 09:00 до 16:00;

- деревня Войнюково — с10:00 до 16:00;

- деревня Ильинское, деревня Козицино, село Козловка, деревня Костенково — с 10:00 до 13:00.

Клепиковский район:

- село Криуша — с 09:00 до 16:00.

Рязанский район:

- поселок Новоселки (но из-за регулярных ошибок в плане отключения, возможно, что речь идет о селе Новоселки Рыбновского района – Ред.) — с 10:00 до 14:00;

Спасский район:

- село Ярустово (улицы Лесная, Центральная) — с 12:00 до 16:00.

Михайловский район:

- село Виленка, деревня Завидовка, село Красное, село Проне-Городище, деревня Серебрянь, село Стрелецкие Выселки — с 12:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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