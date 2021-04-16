Бывший глава Рязанской епархии Павел возглавил Московскую митрополию.

Бывший архиепископ Рязанской епархии, а потом и митрополит Павел (Пономорев) стал преосвященным Крутицким и Коломенским, патриаршим наместником Московской митрополии, постоянным членом Священного Синода. Соответствующее постановление Священного синода опубликовала пресс-служба Патриарха.

В связи с новым назначением Павла освободили от руководства Екатеринодарской епархией.

Владыка Павел в 2003 году стал архиепископ Рязанским и Касимовским, а в октябре 2011 года он возглавил новообразованную Рязанскую митрополию.

Спустя два года его направили в Белоруссию, назначив митрополитом Минским и Слуцким. Как отметил тогда владыка порталу «Православие и мир», «Рязань стала для меня родным домом, и покидать мне ее приходится с грустью».

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