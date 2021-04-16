В Питере задержали педофила, который 17 лет назад изнасиловал под Рязанью девочку

Днем 15 апреля в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего подозреваемого в жестоком нападении на девочек-подростков. Преступление произошло еще в апреле 2004 года.

По предварительным данным, мужчина, которому тогда было 27 лет, на автомобиле ВАЗ 99-й модели ехали с двумя девочками, ни одной из которых еще не исполнилось и 14 лет. Для одной девочек поездка закончилась недалеко от села Песочня в Путятинском районе. Водитель набросился на нее и пытался изнасиловать, но она смогла вырваться и сбежать. Тогда он переключился на ее подругу. Он увез ее в другую деревню, надругался, а потом несколько раз ударил обухом топора по голове, сообщает «Фонтанка».

Найти подозреваемого не могли долгих 17 лет. Все это время он находился в федеральном розыске.

В ближайшее время мужчину доставят в СУ СК России по Рязанской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!