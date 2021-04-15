Кошка стала причиной ДТП в рязанском райцентре

Если верить очевидцам, женщина-водитель совершила благородный поступок. Фото: сайт ИД "Пресса".

На улице Пушкина в рабочем поселке Пителино в 11 часов утра 15 апреля «четырнадцатая» съехала с дороги и перевернулась. Очевидцы аварии считают, что ДТП спровоцировала кошка, которая перебегала дорогу. Водителю пришлось маневрировать, а итогом стало опрокидывание транспортного средства. О том, как женщина пожертвовала автомобилем, рассказал сайт ИД "Пресса".

Сотрудники ГИБДД настаивают на том, что женщина-водитель, сидевшая за рулем , не соблюдала скоростной режим движения. Жительница районного центра не пострадала. В отличие от автомобиля, которому теперь потребуется ремонт.

А в Рязани 10-летняя девочка оказалась на проезжей части. На самокате в час пик.

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