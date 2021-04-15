10-летняя девочка попала под колеса автомобиля в Рязани

Самокат остался, а его хозяйку госпитализировали. Фото: пресс-служба регионального УГИБДД.

В Рязани автомобиль сбил 10-летнюю девочку. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональной ГИБДД. Дорожное происшествие произошло вблизи дома №63 на Касимовском шоссе примерно в 18:15.

По предварительной информации, 45-летний водитель на Hyundai Getz сбил пересекающую на самокате вне пешеходного перехода дорогу совсем юную жительницу областного центра.

В результате столкновения ребенок получил травмы и был госпитализирован. Где в этот момент находились родители пострадавшей, и как она оказалась на проезжей части в час пик, источник не уточнил.

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