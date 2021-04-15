Три маршрута троллейбуса закроют в Рязани ночью 17 апреля

На Касимовском шоссе заменят контактную сеть. Фото: сайт администрации Рязани.

Движение троллейбусов маршрутов №№3, 15, 13 будет временно приостановлено в Рязани - сообщает сайт горадминистрации.

С 00.30 17 апреля до 03.30 19 апреля будут проводиться работы по переносу троллейбусной контактной сети на новые опоры на участке Касимовского шоссе: от пересечения с улицей Советской Армии до пересечения с улицей Тимуровцев в направлении центра города.

Работы будут проводиться в рамках реконструкции перекрестка Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. На указанное время движение троллейбусов маршрутов №№3, 15, 13 будет приостановлено.

Коммерческим перевозчикам, обслуживающим маршруты №№6, 8, 16, 17, 21, 32, 33, 34, 46, 47, 53, 65, 66, 73, 77, 85, 96, 98, 99 управление транспорта горадминистрации направила уведомление об обеспечении максимального выпуска подвижного состава графику движения рабочего дня.

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