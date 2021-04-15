Огонь подбирается к АЗС под Касимовом

Пожар бушует в Самуиловке Касимовского района - один из ста пятидесяти. Фото: сообщество "Автоклуб города Касимова".

В сообществе «Автоклуб города Касимова» социальной сети «ВКонтакте» 15 апреля появились шокирующие фотографии. А них отчетливо видно, как пожар бушует в лесополосе.

Человек, разместивший эти фотодокументы, утверждает, что все происходит возле Самуиловки Касимовского района. А огонь подбирается к автозаправочной станции.

Тридцать репостов к 18:40 говорят о том, что жители района взволнованы происходящим. Фото на этот момент сопровождает единственный, отчасти риторический, комментарий: «Каждый год одно и то же…».

Как нам сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, на территории Рязанской области в настоящий момент бушуют около ста пятидесяти (!) пожаров. Возле Самуиловки горела трава на площади 4 гектара. Два пожарных расчета ликвидировали очаг возгорания - опасности нет.

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