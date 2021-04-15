Момент ДТП с участием машины Росгвардии попал на видео

Днем 14 апреля на улице Спортивной произошло ДТП с участием машины Росгвардии. Видео с моментом дорожного происшествия опубликовано на канале «Дороги в Рязани».

Судя по кадрам, машины остановились на светофоре, и в этот момент в автомобиль Росгвардии въехала Mitsubishi.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, машины получили незначительные повреждения.

Несколько дней назад на пересечении Ряжского шоссе и Южной окружной дороги произошло ДТП с участием такси KIA и машины скорой помощи (читать подробнее).

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