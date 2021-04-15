14 апреля в Рязани стало самым теплым в истории

14 апреля в Рязани пал второй рекорд тепла подряд.

14 апреля в Рязани пал второй рекорд тепла подряд. Температура поднялась до +23 градусов, что является историческим максимумом для этого дня. То есть за весь период метеонаблюдений (за полтора столетия) значений выше не фиксировалось.

Средняя температура в среду составила +17,3, что аж на 11 градусов теплее климатической нормы.

Отметим, что прежний рекорд положительной температуры для 14 апреля принадлежал 2008 году. Тогда воздух прогрелся до +22,7.