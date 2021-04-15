Летом на водоемах Рязанской области откроют 48 пляжей

Этим летом в Рязанской области планируют открыть 48 пляжей, из них семь пляжей организуют на открытых водоемах, принадлежащих детским оздоровительным лагерям. Такую информацию предоставила «РВ» главный специалист группы безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС области Светлана Чухова.

С 1 июня в Рязанской области запланировано проведение надзорно-профилактического мероприятия «Месячник безопасности на водных объектах». В это время специалисты организуют постоянный контроль за безопасностью плавания маломерных судов и соблюдением природоохранного законодательства.

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