Мэрия закупила сто новых урн для благоустройства Рязани

Мэрия Рязани закупила 2021 году сто новых урн, которые в скором времени установят во всех районах города, сообщает пресс-служба городской администрации. Урны поставят у остановок, на перекрестках и «везде, где они сейчас необходимы», и опустошать их власти обещают ежедневно.

Отметим, что рязанцы продолжают жаловаться на «песчаные дюны» на улицах города, и поток жалоб с каждым днем увеличивается, в том числе – на странице губернатора Николая Любимова.

«Когда песчаные дюны уберут? Зеленые зоны приведут в порядок? Урны поставят и начнут их убирать? В городе помойка», - написал один горожан.

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