Рязанская область присоединится к всероссийскому субботнику

Фото: РОО "Единая Россия".

«Считаю проведение всероссийского субботника очень хорошей, полезной инициативой. Участие в нем граждан повышает ответственность за свои дворы и места проживания», – отметил в ходе встречи с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Она состоялась 13 апреля, обсуждались вопросы реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

По словам Андрея Турчака, во всероссийском субботнике 24 апреля примут участие активисты волонтерских центров партии и участники предварительного голосования.

«Субботники пройдут в том числе на объектах благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и партпроекту «Городская среда» – во дворах, скверах, набережных, в популярных местах отдыха людей», – пояснил Андрей Турчак.

Руководитель Рязанского регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергей Васильев рассказал, что 24 апреля активисты местных отделений партии, сотрудники исполкома, депутаты – члены фракции «Единой России» Рязанской областной Думы и представительных органов местного самоуправления примут участие во всероссийском субботнике.

«Уже определены территории – это парки, скверы, общественные и дворовые пространства, которые благоустраивались в рамках партпроекта «Городская среда» или региональной программы поддержки местных инициатив, – добавил Сергей Васильев. – Участие в субботниках – это добрая традиция, которая сближает жителей, приобщает их к заботе об окружающем пространстве, дает возможность сделать полезное дело».

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