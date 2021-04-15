Трое мужчин – 15 апреля стало известно о новых жертвах COVID-19 в Рязанской области

В четверг, 15 апреля, в список жертв коронавируса в Рязанской области включили еще трех человек. В оперативной группе рассказали, что это 65-летний, 77-летний и 79-летний мужчины.

Все трое скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех случаях стал именно коронавирус.

Всего, по официальным данным, на 15 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 413 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).