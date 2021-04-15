На многоэтажке в Дашково-Песочне повредилась плита крыши

В десятиэтажном доме №25 корпус 3 по улице Зубковой обнаружили «дефект плиты перекрытия крыши над техническим этажом». Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба администрации Рязани.

В настоящее время на месте работают сотрудники управление энергетики и ЖКХ, чтобы наряду со специалистами других ведомств оценить ситуацию.

«По факту проведенной экспертизы решено выполнить восстановительные работы. К работам планируется приступить 16 апреля. Коммуникации не повреждены. Отключать электричество, воду и газ в связи с ремонтом не будут», - уверяют чиновники.

Отметим, что в действительности дом о котором идет речь имеет девять этажей. Его построили в 1984 году. Находится дом в ведении управляющая компания «Рязанская МПМК №3».

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