Все о коронавирусе в Рязанской области на 15 апреля

В четверг, 15 апреля, в Рязанской области выявили 48 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 27 073 рязанцев.

Поправились за сутки 74 человека. Общее количество выздоровевших – 25 294 человека. Ежедневное количество поправляющихся стабильно превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесены еще три человека. Всего по официальным данным, в Рязанской области на 15 апреля COVID-19 унес жизни 413 человек.