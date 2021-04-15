Из-за ослабления рубля в Рязанской области подорожали бананы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инфляция в Рязанской области продолжает оставаться на уровне 7,1%. По данным аналитиков регионального отделения Банка России, инфляция в сфере услуг осталась неизменной, а непродовольственные товары стали дорожать еще быстрее. На это, в частности, повлиял рост цен на топливо.

Что касается продуктовой инфляции, то по итогам марта она снизилась на 0,4 процентных пункта. Специалисты связывают это с повышенными предложениями на рынке плодоовощной продукции. Например, в Рязанской области зафиксировали рост производства тепличных овощей - только помидоров в марте 2021 года собрали на 30% больше, чем прошлой весной. Продолжают поступать овощи и из-за рубежа… По данным аналитиков, в марте 2021 года помидоры и огурцы стоили дешевле, чем годом ранее.

Но дорожают в Рязанской области экзотические фрукты, в том числе - бананы. Многие российские торговые сети столкнулись с дефицитом товара из-за сокращения импорта, который образовался из-за неурожая в Эквадоре. Кроме того, существенно повлияло и ослабление рубля.

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