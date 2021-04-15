В Рязани продолжают ямочный ремонт дорог

Фото: admrzn.ru

В Рязани дирекция благоустройства и подрядчики продолжают ямочный ремонт дорог. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

13 апреля заделка аварийных выбоин горячей асфальтобетонной смесью шла на Северной окружной дороге и улице Молодцова. Площадь ремонта составила 583 квадратных метра. Ночью продолжили покраску бордюрного камня на улице Введенской и Первомайском проспекте. Кроме того, подрядчики проводили асфальтирование на улице Крупской и Щорса, фрезерование на улице Черновицкой.

14 апреля на улице Военных Автомобилистов начали фрезерование, на улицах Электрозаводской и Интернациональной – асфальтирование, на Ряжском шоссе вели работы по ликвидации дефектов дорожного покрытия патчером.

На 15 апреля запланирован ямочный ремонт на улицах Интернациональной, Военных Автомобилистов, автодороге на кладбища, патчер продолжит заделку ям на Ряжском шоссе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!