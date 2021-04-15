Активисты направили в Роспотребнадзор коллективную жалобу о состоянии воздуха в Рязани. Приводятся многочисленные факты превышения ПДК загрязняющих веществ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Рязани направили в Роспотребнадзор коллективную жалобу с подписями около 1500 человек. Посвящена она проблеме сильного загрязнения воздуха в городе, которое угрожает здоровью населения.

Составила жалобу организация «Дышим чистым». Активисты вспомнили зловонный октябрь 2020 года. Тогда после массовых жалоб горожан надзорные органы провели внеплановые проверки предприятий Южного и Восточного промузлов, однако до сих пор не озвучили публично ее результаты. Также авторы письма сообщили о сверхнормативных загрязнениях в 2021 году.

Независимые измерения проводятся комплексами газоанализаторов ГАНК-4, которые с соблюдением всех требований законодательства установлены на улице Зубковой, 27 и на 3-м проезде Добролюбова:

«Начиная с 1 февраля 2021 года в среднем раз в три дня в жилой зоне фиксируются мощные превышения ПДК сероводорода, формальдегида, акролеина, диоксида серы», - говорится в коллективной жалобе.

В доказательство авторы приводят конкретные факты превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Они указывают на непосредственное влияние плохой экологии в Рязани как на текущее состояние людей, так и в целом на здоровье, вред которому «причиняется системно».

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