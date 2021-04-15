На четырех улицах Рязани и в двух поселках отключили холодную воду

На четырех улицах Рязани и в двух поселках 15 апреля отключили холодную воду, сообщает пресс-служба администрации города.

Холодной воды не будет в четверг до 17:00 по следующим адресам:

- поселок Мордасово;

- поселок Качево;

- Качевские дворики, дома №2, 3, 4, 5, 6;

- улица Призаводская, дома №1, 2;

- улица Интернациональная, дом №1;

- улица Белякова, дома №4, 5, 6, 30.

По информации властей, причина отключения воды - аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

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