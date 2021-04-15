На четырех улицах Рязани и в двух поселках отключили холодную воду

На четырех улицах Рязани и в двух поселках 15 апреля отключили холодную воду, сообщает пресс-служба администрации города.
Холодной воды не будет в четверг до 17:00 по следующим адресам:
- поселок Мордасово;
- поселок Качево;
- Качевские дворики, дома №2, 3, 4, 5, 6;
- улица Призаводская, дома №1, 2;
- улица Интернациональная, дом №1;
- улица Белякова, дома №4, 5, 6, 30.
По информации властей, причина отключения воды - аварийно-восстановительные работы на водопроводе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!