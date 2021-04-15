Дмитрий Хубезов подал документы в региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования

ryazan.er.ru

Продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатами от «Единой России» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

14 апреля первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», вице-спикер Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов предоставил в региональный оргкомитет по проведению праймериз полный пакет документов.

Напомним, заявку на участие через сайт pg.er.ru он подал 18 марта, на очередном заседании оргкомитета 22 марта его кандидатура была зарегистрирована.

Основная цель – повысить эффективность работы системы здравоохранения. Здесь я практик-профессионал», – отметил Дмитрий Хубезов.

Он рассказал, что достаточно хорошо разбирается в сельском здравоохранении, представляет, как надо развивать высокие технологии в медицине, понимает проблему подготовки специалистов.

«Как главный врач Рязанской областной клинической больницы, я должен был разбираться в вопросах экономики, ЖКХ, мне близки вопросы экологии», – заметил Дмитрий Хубезов.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

Вся информация по проведению предварительного голосования, списки кандидатов, их данные находятся в открытом доступе на сайте pg.er.ru. За необходимыми разъяснениями и консультациями можно обратиться в оргкомитет или по телефонам (4912) 28-43-13, 28-43-23.

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