За две недели телефонные мошенники похитили у рязанцев более 9,7 миллионов рублей

За две недели телефонные мошенники похитили со счетов рязанцев 9 732 517 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Большую часть преступлений совершили по отработанной схеме «Вам звонит служба безопасности банка». Мошенники использовали IP-телефонию с номерами 8-800, 8-495, 8-499. Жертвам они сообщали, что кто-то хочет завладеть их деньгами. Чтобы якобы обезопасить средства клиентов, они просили озвучить данные о картах и следовать указаниям.

За две недели в полицию обратился 31 человек. Как отмечают в пресс-службе, анализ обстоятельств преступлений свидетельствует о том, что жертвами телефонных мошенников может стать любой.

Полиция призывает рязанцев не доверять звонкам и сообщениям о том, что их родственники попали в беду и требуются деньги, - это нужно незамедлительно проверить, позвонив человеку, о котором вы беспокоитесь.

Не следует отвечать на телефонные звонки и СМС с неизвестных номеров, особенно если они содержат предложения о получении якобы выигранного приза или денежных компенсаций.

Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать личные сведения. Лучше прервать звонок, самостоятельно позвонить в банк по официальному номеру и уточнить, поступал ли от его сотрудников запрос на получение персональных данных.