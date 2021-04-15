Сорокина оценила готовность пристроек к трем детсадам Рязани

У подрядчика пристройки к детсаду №99 выявили отставание от графика. Фото: admrzn.ru

14 апреля глава администрации Рязани Елена Сорокина совершила объезд пристроек к детсадам №№10, 76 и 99. Они возводятся для размещения ясельных групп.

У подрядчика детсада №99 чиновники выявили отставание от графика. Это касается монтажа кровли, коммуникаций и вентиляции. Работающему на объекте ООО «Дега» настоятельно порекомендовали ускориться.

У пристройки детсада №76 скоро уже начнется благоустройство территории. На момент проверки там велось устройство кровли, вентиляционной шахты, отделка фасада. Также подрядчик монтирует сети отопления и водопровода, ведет электромонтажные работы.

В случае с детсадом №10 подрядчик в конце недели планирует приступить к внутренней отделке – сразу после завершения отделки фасада. Пока же идут работы на коммуникациях, утепляется фундамент.