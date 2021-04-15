В восьми районах Рязанской области 15 апреля отключат электричество. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

14 апреля в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Рязанский район:

- поселок Мурмино, село Алеканово, деревня Богданово, деревня Гнетово, село Долгинино, село Семкино — с 05:00 до 20:00;

- деревня Деулино — с 10:00 до 13:00;

- деревня Деулино (улицы Гончарная, Песчаная, Лесная) — с 13:00 до 16:00.

Сапожковский район:

- село Кривель, село Михеи, деревня Васильевка, деревня Дмитриевка, село Березовка, деревня Екатериновка, поселок Соща — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Акуловский Участок, деревня Горловское — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- село Былино, село Алексеево — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Чурики — с 09:00 до 17:00;

- поселок Заря, деревня Хрястово — с 12:00 до 16:00.

Захаровский район:

- село Попадьино — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- деревня Войнюково — с 10:00 до 16:00;

- деревня Голенькино, село Истобники, село Летово, деревня Романцево, деревня Сидоровка, село Чешуево — с 11:00 до 15:00.

Сараевский район:

- деревня Боголюбовка, деревня Курнаевка, деревня Павловка — с 10:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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