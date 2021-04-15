У рязанца появилось пучеглазие после похода к стоматологу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В начале апреля врачи ОКБ имени Семашко столкнулись со сложным и редким заболеванием. Врачи провели множество исследований, прежде чем понять, что происходит в организме 55-летнего пациента.

В середине марта рязанцу удалили две верхних зуба, и все бы ничего, но спустя несколько дней, находясь в командировке в Коломне, он неожиданно почувствовал недомогание – стала болеть верхняя челюсть и левый глаз, появился экзофтальм (пучеглазие).

Местные врачи его срочно госпитализировали с подозрением на нарушение мозгового кровообращения, провели полное обследование, но предположение не подтвердилось. С подозрением на опухоль левой орбиты и левой верхнечелюстной пазухи больного направили в Рязанский онкологический диспансер, но и там исключили патологию – мужчину направили на консультацию в ОКБ имени Семашко.

В травмпункте ОКБ заподозрили сложную сочетанную патологию, потребовались консультации офтальмохирурга и отоларинголога. Осмотр больного и дополнительное рентгеновское обследование позволили поставить предварительный диагноз – обострение хронического одонтогенного гнойного гайморита слева, осложненного абсцессом левой орбиты.

Мужчину срочно положили на операцию, и на левой гайморовой пазухе выделилось около двух-трех кубиков гноя. Кроме того, офтальмологи обнаружили и реактивный отек ретробульбарной клетчатки слева.

После операции больному провели антибактериальную, противовоспалительную и симптоматическую терапии. Состояние его улучшилось, а пучеглазие уменьшилось. Мужчина готовится к выписке.

Как отмечают специалисты, данная патология - одонтогенный синусит, осложненный воспалительным процессом орбиты - во врачебной практике встречается очень редко.

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