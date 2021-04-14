Десять улиц центра Рязани остались без электричества

В Рязани на нескольких улицах произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей со ссылкой на диспетчера МУП «Рязанские городские распределительные сети», электричество отключили 14 апреля в 21:50 на следующих улицах:
- улица Маяковского;
- улица Циолковского;
- улица Ленина;
- улица Фирсова;
- улица Введенская;
- улица Фрунзе;
- улица Горького;
- улица Вознесенская;
- улица Садовая;
- улица Колхозная.
В настоящее время аварийная бригада работает над устранением неисправности. Ориентировочное время восстановления два-три часа.
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