Десять улиц центра Рязани остались без электричества

В Рязани на нескольких улицах произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба городской администрации. По информации властей со ссылкой на диспетчера МУП «Рязанские городские распределительные сети», электричество отключили 14 апреля в 21:50 на следующих улицах:

- улица Маяковского;

- улица Циолковского;

- улица Ленина;

- улица Фирсова;

- улица Введенская;

- улица Фрунзе;

- улица Горького;

- улица Вознесенская;

- улица Садовая;

- улица Колхозная.

В настоящее время аварийная бригада работает над устранением неисправности. Ориентировочное время восстановления два-три часа.

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