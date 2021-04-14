В Лесопарке построят понтон для встречи трехпалубных теплоходов

Возможно, что скоро трехпалубный теплоход «Петр Первый» причалит к рязанскому Лесопарку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Рязани областные власти планируют взяться за развитие причальной сетки в Лесопарке. Такие выводы можно сделать из публичного отчета министра транспорта и автомобильных дорог региона Вадима Решетника.

— Уже есть предварительная договоренность с инвестором, который может построить в Лесопарке полноценный понтон, — заявил чиновник. — Если все реализуется, мы сможем увидеть в Рязани трехпалубные корабли с туристами, а они, наверняка будут рады красоте нашего города.

В 2016 году в Рязанской области могли наблюдать круизный трехпалубный теплоход «Александр Грин», который шел по Оке с остановками в Константинове, Касимове, а также якобы совершил два рейса через Рязань. По крайней мере остановка в областном центре планировалась (читать подробнее).

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