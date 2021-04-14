Мост через Лыбедь на улице Ленина могут открыть уже в мае

Если бы мы не морозы, которые ударили в Рязани в декабре-январе, Большой каменный мост через Лыбедь на улице Ленина был бы уже открыт. Об этом 14 апреля сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник.

— Мы боялись оставить город без моста на два лета, поэтому пошли работать в зиму. Мы изучали среднюю температуру в это время года, и если раньше в декабре мы могли выполнять все строительные работы, то в этом году погода доказала, что она сильнее нас и дала морозы -20… -30 градусов, — сказал Решетник. — Если бы мы из-за морозов декабре-январе не остановились, то на мосту бы уже лежал асфальт. По договору ввод моста запланирован на 31 июня, но мы работаем над тем, чтобы открыть его в мае.

Сейчас на Большом каменном мосту через Лыбедь начался монтаж ограды. Уже появились фотографиями первого фрагмента (читать с фото).

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