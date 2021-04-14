Из Рязани в Москву срочно доставили девушку с тяжелой травмой позвоночника. Фото с личной страницы Андрея Карпунина.

14 апреля из Рязани в Москву срочно доставили 21-летнюю девушку с тяжелой травмой позвоночника. Об этом сообщил Андрей Карпунин, главный врач Областной клинической больницы.

«В ОКБ провели интенсивную терапию, полный комплекс диагностических мероприятий и определили объем повреждений. Сразу же стало понятно, что нам требуется помощь столичных нейрохирургов», - написал Карпунин на личной странице.

После консультации с главными нейрохирургами России и столицы – Владимиром Крыловым и Андреем Гринем – рязанские специалисты организовали вылет. На вертолете пациентку доставили до перехватывающего аэродрома Астафьево, где ее уже поместили в вертолет московского центра экстренной медицинской помощи. Совокупно путь из рязанской ОКБ в НИИ им. Склифосовского занял 1 час 15 минут.

Еще один вылет 14 апреля санавиация совершила в Шилово, откуда в Рязань эвакуировали мужчину 48 лет с острым панкреатитом.