Рязанской области выделили деньги на привлечение частных клиник к патронажу

«Во время поездок в районы нашей области я часто вижу пожилых людей, которые нуждаются в дополнительном уходе. Для одиноких бабушек и дедушек дойти до амбулатории или обратиться в фельдшерско-акушерский пункт становится сложной задачей. Поэтому не могу не обратить внимание на новость о том, что Рязанской области выделили федеральные средства, более 30 миллионов рублей, чтобы привлечь частные клиники для медико-социального патронажа», – рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения, вице-спикер законодательного собрания Дмитрий Хубезов.

По его мнению, это означает, что врачи частных клиник, терапевты и узкие специалисты (кардиологи, неврологи, эндокринологи и другие) будут оказывать бабушкам и дедушкам медицинскую помощь на дому. Это касается как городских пенсионеров, так и проживающих в сельской местности.

Дмитрий Хубезов отметил не только важность, но и своевременность инициативы.

«Забота и внимание пожилым людям требуется постоянно, а отечественное здравоохранение перегружено работой, из-за пандемии врачи трудятся в авральном режиме. Частная медицина поможет персоналу государственных клиник и окажет качественную медицинскую помощь нашим пенсионерам», – считает первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия».

Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на оказание медико-социальных услуг пожилым людям. Решение принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде. Об этом рассказал сопредседатель комиссии, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Деньги в сумме 31 млн 597 тысяч рублей в ближайшее время поступят в регион и будут использованы в 2021 году на реализацию пилотного проекта, который позволяет привлечь частные медицинские организации в работу по оказанию медико-социальных услуг гражданам старше 65 лет, в том числе жителям сельской местности.

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