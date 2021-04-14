В Новомичуринске завершились поиски 10-летней девочки. Фото: "Бабкин шум".

Полицейские нашли потерявшегося в Новомичуринске ребенка, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Ранее поступило заявление о пропаже 11-летней девочки, которая после занятий с репетитором не вернулась домой в указанное время.

На ее поиски незамедлительно отправились все наряды полиции, оперативные службы, инспекторы ПДН и патрульные.

«После непродолжительных поисков ребенка обнаружили в парке Новомичуринска. Полицейские передали девочку родителям. В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», - говорится в сообщении регионального УМВД.

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